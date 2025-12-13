İzmir Emniyeti, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 5 bin 440 adet uyuşturucu nitelikli hap, 180 gram bonzai ve 76 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Buca'da polisten uyuşturucu operasyonu: Bonzai, esrar ve binlerce hap ele geçirildi
Haberi Paylaş
İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyeti, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 5 bin 440 adet uyuşturucu nitelikli hap, 180 gram bonzai ve 76 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: İHA