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Buca'da robotlar konuştu

Buca Belediyesi’nin bilim üssü Buca Bilim Sanat Merkezi, dünyanın en büyük robotik festivali Robotex International’ın Türkiye'deki ayağı olan Robotex Türkiye Ege Bölge Turnuvası'nda iki birincilik ödülü kazandı. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:32
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Buca'da robotlar konuştu

Buca'da robotlar konuştu
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ANKA'da yer alan habere göre, Robotex Türkiye Ege Bölge Turnuvası, Buca Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada, 80 kurumdan 568 öğrenci 14 ayrı kategoride yarıştı. Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi’nin de katıldığı turnuvada merkezin öğrencilerinden Devin İnan ve Rumeysa Çiçek “Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri” alanında, Fatih Damar ise “Robot Teknolojileri” alanında birincilik ödülünü aldı. 

NİTELİKLİ BİREYLER YETİŞİYOR

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, belediye olarak böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Balkır, “Buca Belediyesi olarak gerek Buca Bilim Sanat Merkezi gerekse diğer birimlerimizde, çocuklarımızın akademik hayatlarına katkının yanı sıra onları nitelikli bireyler olarak modern toplum hayatına kazandırmak gibi bir sorumluluğu üstleniyoruz” dedi.

BUCA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Öte yandan, Robotex Türkiye ekibi, festivalde proje danışmanlığı ve ev sahipliği yapan Buca Belediyesi’ne teşekkür plaketi takdim etti. Plaketleri Buca Belediyesi adına Buca Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Başer Balkır, BUCAMAR Genel Müdürü Berk Hızlıateş ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Senem Kızak aldı.

ESTONYA’DA YARIŞACAKLAR

Robotex Türkiye Ege Bölge Turnuvası’nda derece alan takımlar, önce 29-30 Nisan günlerinde Antalya’da ardından kasım ayında Estonya’da gerçekleştirilecek Robotex International 2023 Uluslararası Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek.

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