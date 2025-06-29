Buca’da sahiplenilen sokak hayvanlarına ücretsiz bakım

Sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması için vatandaşlara çağrıda bulunan Buca Belediyesi, sahiplenilen can dostlarına ücretsiz bakım hizmeti verileceğini duyurdu.

Sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımı için vatandaşlarla işbirliği halinde çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesinden sahiplendirme çağrısı geldi. Belediye, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplenilen tüm canların kısırlaştırma işlemi, iç dış paraziter tedavi, kuduz aşısı ve pasaport hizmetlerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

SAHİPLENME İNTERNET SİTESİNDEN DE YAPILABİLECEK

İlçe sakinleri, Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek can dostları sahiplenebiliyor. Yakın zamanda belediyenin resmi internet sayfası üzerinden de hayvanlar sahiplenilebilecek.

Vatandaşların, 0232 439 10 10 numaralı hattan dahili 1981 ve ya 1985’i tuşlayarak detaylı bilgi alabileceği belirtildi.