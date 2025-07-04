Buca'daki orman yangını soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Buca'daki orman yangını soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde, kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde 3 Temmuz 2025 tarihinde, ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesme ve kaynak işlemi sırasında yangın çıktı. Alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramasıyla birlikte orman yangını meydana geldi. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Buca'daki orman yangınının çıkış anı ortaya çıktıBuca'daki orman yangınının çıkış anı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüpheli Y.Ö. ve N.T., tutuklama talebiyle; diğer 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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