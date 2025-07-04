Buca'daki orman yangınının çıkış anı ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Buca'daki orman yangınının çıkış anı ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

İŞTE YANGININ BAŞLAMA ANI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2’Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Tutuklanan Tunç Soyer'den flaş açıklama!
Tutuklanan Tunç Soyer'den flaş açıklama!
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı
AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız
AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız
Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!
Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!