Bucafe 1928 büyük ilgi gördü

Buca Belediyesi Bucafe 1928, bütçe dostu fiyatları ve lezzetli kahveleriyle Bucalılardan tam not aldı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşamın her alanında vatandaşlarına destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Buca Belediyesi’nin tarihi Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete açtığı yeni nesil kahve dükkanı Bucafe 1928, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Haftanın yedi günü hizmet veren mekan, uygun fiyatları ve lezzetli tatları ile özellikle üniversite öğrencilerinin ilk tercihi oldu.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hizmete açtıkları Bucafe 1928’in, Bucalılardan gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Eğitim kenti Buca’mızda öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla hizmet vermek amacıyla çıktığımız bu yolda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Açtığımız bu mekân, bir kafeden çok daha fazlası aslında. Her geçen gün fiyatların arttığı bir gündemde vatandaşlarımızın bir yerde oturup ailesiyle, arkadaşları ile bir şeyler yiyip içmeleri lüks bir harcama haline gelmişken bu hizmet zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çünkü bizler bireyler olarak yaşamın içerisinde her yönümüzle var olmalıyız. Sosyalleşmek de bu yönlerimizden biri... İlk günden beri, Buca Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunacağımızı, onlara destek olacağımızı ifade ediyoruz. Bu gibi çalışmalarımızla vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"BELEDİYEMİZİN BU TÜR ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRİYOR OLMASI ÇOK GÜZEL"

Gel al hizmeti de veren Bucafe 1928’de, sıcak soğuk kahve çeşitleri ve belediyenin kendi üretimi olan unlu mamuller çok uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuluyor. Bucafe 1928’in konuklarından Selin Aksoy, fiyatların her kesimden insanın ulaşabileceği uygunlukta olduğunu ifade ederek, “Kötü giden bir ekonominin etkisini hissettiğimiz bugünlerde biraz olsun sosyalleşebileceğimiz bir mekan. Özellikle öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Fiyatlar uygun, çok da lezzetli. Belediyemizin bu tür çalışmaları hayata geçiriyor olması çok güzel. Çocuklarla geldim ve günüm çok güzel geçti” dedi.

Büşra Cihan ise Bucafe 1928’in fiyat performans açısından çok uygun bir kafe olduğunu belirterek, “Lokasyon olarak da üniversiteye yakın, öğrenciler için çok uygun. Kötü giden ekonomide böyle uygun fiyatların olması çok iyi bir şey” şeklinde konuştu.