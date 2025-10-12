Kazak, Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba Köyü’nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki A.D. isimli bir vatandaş, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı köy arazisinde bulunan kuyuya düştü.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kuyuya düşen A.D., itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.