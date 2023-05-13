Bucalı miniklerden Atatürk fotoğrafları sergisine ziyaret

Buca Belediyesi’nin dünyanın onuncu en büyük rölyef maskı olan Atatürk Maskı’nda eylül ayında açtığı Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi dergi kapaklarından seçilen 99 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Görseli Sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği sergiye, İzmir’in pek çok noktasındaki okuldan öğrenciler ziyarete geliyor.



MİNİKLER ZİYARET ETTİ

Sergiyi, Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri de ziyaret etti. Öğretmenleri eşliğinde sergiyi gezen çocuklar, hafızalarına güzel bir anı bırakırken görselleri tek tek inceleme imkânı buldu. Fotoğraflarla ilgili öğretmenlerine sorular soran minikler, Atatürk hakkında edindikleri yeni bilgilerle okullarına döndü.

ATATÜRK RESİMLİ PULLAR DA YER ALIYOR

Buca Belediyesi, araştırmacı Hayrettin Filiz tarafından oluşturulan dokümanları alarak Buca'nın kültür yaşamına kazandırdı. Özenle hazırlanan serginin Atatürk Maskı içinde yer alması da ayrı bir anlam taşıdı. Birçoğu kütüphane taraması sonucunda yerli ve yabancı dergi kapaklarından derlenerek İzmir’e ve İzmirlilere armağan edilen sergi, Gazi Mustafa Kemal’in sıra dışı görselleriyle bir toplum belleği oluşturmayı amaçlıyor. Sergide ayrıca Cumhuriyet dönemine ait olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Atatürk resimli pullar yer alıyor.