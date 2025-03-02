Bucalılar iftar sofrasında buluştu

Buca Belediyesi, ilk iftar sofrasında yüzlerce vatandaşı ağırladı. Özmen Caddesi’nde bulunan Buca Çarşı Amfi Tiyatro alanındaki iftar öncesinde konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ramazan ayının tüm insanlık alemi için hayırlar getirmesini dileyerek, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bu mübarek günde edilen dualar, tutulan oruçlar kabul olsun" dedi.

HER GÜN AYNI NOKTADA İFTAR VERİLECEK

Dayanışmanın ve paylaşmanın kenti Buca'da ramazan ruhunu yaşatmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Görkem Duman, şunları söyledi:

“Burada sizlerle, yani komşularımla dayanışma ve kardeşlik ruhuyla buluşmak, aynı ekmeği paylaşmak benim için büyük bir onur. Ramazan boyunca her gün bu noktada soframızı kurarak, birlik ve beraberlik içinde olmayı sürdüreceğiz. Bu mübarek ay, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının hayat bulduğu; insanlar arasındaki bağların güçlendiği bir ay. İşte bu yüzden ramazanı, gönül zenginliğimizin yansıması olarak görmekteyiz.”

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCESİ UNUTULMADI

İftar alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi, sanatçılar tarafından ilahiler okunurken semazenler, tasavvuf müziği eşliğinde gösteri yaptı. Programda çocuklar için geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz de sergilendi.