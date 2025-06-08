Buchi Laba açıkladı: Osimhen Arabistan'a gitmeyecek

Galatasaray ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından ya Arabistan ya da Türkiye kararı vermesi beklenen Osimhen için yakın arkadaşı Buchi Laba sosyal medya hesabından "Artık ne kadar para teklif edilirse edilsin, Osimhen Arabistan'a gitmeyecek. Konu kapandı." dedi.

"ÖNCELİK AVRUPA'DA KALMAK"

Laba "Victor Osimhen, Al Hilal’in 5. teklifini de resmen reddetti. Teklif edilen rakam ne olursa olsun, Suudi Arabistan’a gitmeme kararı aldı. Dava kapandı. “Öncelikli hedefimiz Avrupa’da kalmak. Ciddi şekilde ilgilenen bir İtalyan kulübü başta olmak üzere, Avrupa’dan birkaç kulüple temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TRANSFER İÇİN ISRARCI"

Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano "Victor Osimhen, Suudi Arabistan'a transfer olmayı reddetti. Galatasaray yeniden Osimhen transferi için ısrarcı olacak." haberini paylaştı.