Budanan dallar yakacak olarak veriliyor

Kaynak: İHA
Budanan dallar yakacak olarak veriliyor

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mevsimine uygun olarak ilçe genelinde ağaçlardan kesilen dallar ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mevsimine uygun olarak yapılan çalışmalarda, ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemleri yapılıyor.

Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde kuru ağaçlar, elektrik tellerine uzanan ağaç dalları, araç ile vatandaşların geçişini engelleyen ve can güvenliğine tehdit oluşturan dallar için de gerekli işlemler yapılıyor. Budama işleminden elde edilen ağaç dallarını, yakacak olacak şekilde keserek paketleyen belediye ekipleri, daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor. Uygulama ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

aw332221-02.jpg

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu budama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek "Ekiplerimiz mahallelerde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel olarak yaptığımız budama çalışmalarının dallarını belirlenen yoksul vatandaşlarımıza ve belediyemize talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte Şahinbeylilerin rahatı, huzuru için gün ya da saat gözetmeden mesai yapıyoruz" dedi.

aw332221-05.jpg

aw332221-01.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Türkiye'nin en büyük bankaları belli oldu. Zirvede Ziraat Bankası yer aldı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Nâzım Hikmet’i anlatacak
İlber Ortaylı Nâzım'ı anlatacak
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile bir araya gelecek
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Yenidoğan Çetesi üyesinden kan donduran itiraf: Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu
Adana'da uyuşturucu baskını
Adana'da uyuşturucu baskını