BUDO 8 seferi iptal etti: İşte nedeni

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre; 17 Mayıs Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şunlar:
Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)