BUDO 8 seferi iptal etti: İşte nedeni

Düzenleme: Kaynak: AA
BUDO 8 seferi iptal etti: İşte nedeni

İstanbul ile Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO, 8 seferin yapılmayacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre; 17 Mayıs Cumartesi günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şunlar:

Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

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