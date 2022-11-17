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BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:48
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BUDO'da sefer iptalleri

BUDO'da sefer iptalleri
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de iptal edildi.

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