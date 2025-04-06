BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde yangın çıktı. Mudanya'da çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

aw426960-05.jpg

Gemide seyahat eden bir vatandaş, "İçeriden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.

aw426960-03.jpg

Bir başka vatandaş ise, "Saat 18.00 sıralarında 19.50'ye kadar rötar yapılacak diye anons yapıldı. Saat 19.00'da dalgalanma başladı. Arıza olduğu için anons yaptılar.

aw426960-01.jpg

Duman içeriyi sardı, kapıyı açtıktan sonra oksijen geldi. Bana can yelekleri için bıçak verdiler. Alt kattaydım, ön tarafa gidip can yeleklerini öne doğru attım. Gemi fırtınadan dolayı çok sallanıyordu. Yavaş yavaş limana yanaştık, görevliler motorda arıza olduğunu söyledi" diye konuştu.

Son Haberler
Ünlü gazeteci İmamoğlu'nun yerine aday olarak belirecek kişiyi açıkladı
Ünlü gazeteci İmamoğlu'nun yerine aday olarak belirecek kişiyi açıkladı
Ahmet Çakar "Zubkov'un pozisyonu penaltı değil"
Ahmet Çakar "Zubkov'un pozisyonu penaltı değil"
BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
BUDO'da yangın paniği: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı
Ankara derbisinde Gençlerbirliği farklı kazandı
ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı
ABD'nin yeni vergileri Nijerya ekonomisinde endişe yarattı