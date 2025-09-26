BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga yüksekliğinin sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre,
07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve
10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.