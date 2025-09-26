BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

Kaynak: DHA

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 6 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve dalga yüksekliğinin sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre,

07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve

10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

