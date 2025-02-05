BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferinin iptal olduğunu bildirdi.

BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

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