BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12.55'deki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)".

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