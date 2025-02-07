BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi (7 Şubat 2025)

Kaynak: İHA
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi (7 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

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