BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirecekleri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yolcuların iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgilere BUDO'nun internet sitesinden ulaşmaları tavsiye edilmektedir.