Buducnost VOLI - Beşiktaş Fibabanka: 88-90

BKT EuroCup A Grubu 10. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 90-88 mağlup etti. Bu galibiyetle Beşiktaş, grup etabında 6. kez kazandı, Buducnost VOLI ise 6. yenilgisini aldı.

Maç Özeti: İlk periyotta karşılıklı sayılarla 19-19 eşitlikle geçilirken, devreye 45-39’luk skorla geride giren Beşiktaş, üçüncü çeyrekte 60-65 öne geçerek maçta üstünlüğü ele aldı. Son periyotta ise skoru koruyarak sahadan 90-88’lik galibiyetle ayrıldı.

İstatistikler: Buducnost VOLI’de en skorer oyuncu 21 sayıyla Kamenjas olurken, Dreznjak 17, Morgan 13 sayıyla takıma katkı sağladı. Beşiktaş Fibabanka'da ise Martin 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Mathews 20, Sleva 16 ve Allman 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Hakemler: Alberto Baena, Nick Van Den Broeck, Denis Hadzic

Bu sonuçla Beşiktaş Fibabanka, gruptaki mücadelesini sürdürürken, Buducnost VOLI için zorlu bir dönem devam ediyor.