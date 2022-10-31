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Maradona için Arjantin ve İtalya'da yer yerinden oynadı

İki yıl önce hayatını kaybeden dünya futbolunun büyük efsanesi Armando Diego Maradona'nın doğum günü nedeniyle binlerce kişi sokaklara döküldü

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 06:51
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Buenos Aires ve Napoli'ne Maradona günü

Maradona için Arjantin ve İtalya'da yer yerinden oynadı
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Dünya futbolunun büyük efsanesi Arjantinli Armanda Diego Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Maradona'nın ölümü nedeniyle dünyada milyonlarca kişi mateme girmiş, günlerce yas tutmuştu.

Maradona hala unutulmadı.

30 Ekim 1960 doğumlu olan Maradona'nın doğum günü için Arjantin ve İtalya'da binlerce kişi sokağa çıktı.

Diego Armando Maradona, doğum gününde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde anıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki La Paternal bölgesinde Diego Armando Maradona'nın duvar resimleri kentin bir çok yerinde hayranlarının hücumuna uğradı.

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