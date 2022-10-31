Maradona için Arjantin ve İtalya'da yer yerinden oynadı

Dünya futbolunun büyük efsanesi Arjantinli Armanda Diego Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Maradona'nın ölümü nedeniyle dünyada milyonlarca kişi mateme girmiş, günlerce yas tutmuştu.

Maradona hala unutulmadı.

30 Ekim 1960 doğumlu olan Maradona'nın doğum günü için Arjantin ve İtalya'da binlerce kişi sokağa çıktı.

Diego Armando Maradona, doğum gününde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde anıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki La Paternal bölgesinde Diego Armando Maradona'nın duvar resimleri kentin bir çok yerinde hayranlarının hücumuna uğradı.