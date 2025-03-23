Büfeye girip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Büfeye girip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfeye girip hırsızlık yapan A.H. (15) ve M.Ö. (16), yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kapalı olan büfeye giren 3 kişi, devriye görevinde bulunan bekçiler tarafından fark edildi.

90 PAKET SİGARA ÇALINDI

Bekçiler, 3 kişiden A.H.ve M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, büfeden 90 paket sigara ve yiyecek çalındığı belirlendi. Çalınan malzemeler, kısa süre sonra Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda park halindeki TIR'ın altında bulunurken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büfeye girip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Büfeye girip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Büfeye girip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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