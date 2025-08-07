Bugatti'nin 16000 beygir gücündeki yeni canavarı Brouillard görenleri mest etti

Fransız otomotiv devi Bugatti, hiper spor otomobillerde kişiselleştirme anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. “Project Solitaire” adını verdikleri özel program kapsamında üretilen ilk otomobil, “Brouillard” adıyla tanıtıldı. Fransızca “sis” anlamına gelen bu ismin kökeninde, Ettore Bugatti’nin çok sevdiği atına olan nostaljik bağlılığı yatıyor. Şirketin tasarım direktörü Frank Heyl, aracın çizgilerinin keskinlikten uzak olduğunu belirterek “Eğitilmiş bir atın kas yapısını anımsatan yumuşak ama güçlü formlarla çalıştık” dedi. Araçta kullanılan yeşil tonlu karbon fiber kaplamalar, aerodinamik sabit arka kanat ve özel egzoz sistemiyle standart Mistral modelinden açıkça ayrılıyor.

LÜKSÜN TANIMI YENİDEN YAZILIYOR

Bugatti, Brouillard ile yalnızca güçlü bir araç değil, aynı zamanda bir sanat eseri sunduğunu ifade ediyor. Şirketin genel müdürü Hendrik Malinowski, “Solitaire programı sayesinde müşterilerimizin bireysel vizyonlarına daha fazla alan tanıyabiliyoruz. Performanstan ya da kalite anlayışımızdan en ufak bir ödün vermeden, eşsiz otomobiller tasarlıyoruz” dedi. Her yıl en fazla iki araç üretilecek olan bu özel seri, Bugatti’nin 20. yüzyıl başındaki gövde ustalığı geleneğine bir saygı duruşu niteliğinde. Brouillard, 8.0 litrelik W16 motoruyla tam 1.600 beygir güç sunuyor ve bu gücü sade ama ihtişamlı bir tasarım diliyle harmanlıyor.

İÇ MEKÂNDA “KATEDRAL” HİSSİ

Brouillard’un iç mekânında adeta yeşilin her tonu hakim. Paris menşeli özel kumaşlarla kaplanmış iç tasarımda, at figürleri detaylarda kendini gösteriyor. Vites topuzuna yerleştirilen cam içindeki minyatür at kabartması, bu temayı en çarpıcı şekilde temsil ediyor. Tavan boyunca uzanan cam şerit, araç içini “katedral benzeri” bir atmosferle dolduruyor. Bu detaylar, sahibinin sadece otomobile değil, aynı zamanda sanat tarihine ve Bugatti ailesinin köklerine olan ilgisini de yansıtıyor. Otomobilin Ağustos ayı sonunda Monterey Car Week kapsamında Kaliforniya’da sergileneceği bildirildi.

Brouillard’un fiyatı resmî olarak açıklanmadı, ancak tek üretim bu aracın milyonlarca dolara mâl olduğu tahmin ediliyor.