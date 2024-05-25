Bakan Yumaklı TMO hazırlıklarının tamam olduğunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi'nde konuştu..

Bakan Yumaklı, 22 yılda oluşturdukları altyapıları, çiftçileri verilen destekleri o desteklerin 1 trilyon 625 milyar lira olduğunu açıkladı. Ancak açıklamadığı bir şey vardı. Adana bölgesinde buğdayın hasadı başladı bile ama buğday alım taban fiyatından hiç bahsetmedi. Çünkü henüz açıklanmadı. Hem de çiftçiler açıklayın artık dedikleri halde...

TARSİM AÇIKLAMASI

Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM'e de değinen Yumaklı, sigortanın önemine dikkat çekti. Geçen yıl bitkisel üretimde 137 milyon tonla rekor kırıldığını ifade eden Yumaklı, son 21 yılın 16'sında tarım sektöründe büyüme gösterdiğini söyledi