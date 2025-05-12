Buğday fiyatlarında serbest düşüş sürüyor

Buğday vadeli işlemleri, bushel başına 5 dolara yaklaşarak 27 Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu sert düşüşün arkasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Plains bölgesindeki olumlu hava koşulları ve zayıf ihracat performansı yer alıyor. Kışlık buğday ekili alanlarda ürün kalitesinin artması, piyasalarda arz fazlası endişesini beraberinde getirdi.

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UKRAYNA VE RUSYA’DA YAĞIŞ UMUT VERDİ

ABD dışında da üretim şartları iyileşiyor. Ukrayna ve Rusya’da beklenen yağışlar, buğday üretimi üzerindeki olası stresleri hafifletti. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda arz güvenliğini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle Karadeniz bölgesinden gelen olumlu haberler, yatırımcıların satış yönlü pozisyon almasına yol açtı.

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ABD-ÇİN ANLAŞMASI ETKİSİZ KALDI

ABD ile Çin arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması, piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yaratmıştı. Anlaşmaya göre, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifeleri yüzde 145’ten yüzde 30’a düşürüldü. Çin ise ABD ürünlerine uyguladığı tarifeleri yüzde 125’ten yüzde 10’a indirdi. Ancak bu gelişme, ihracat rakamlarının düşük seyretmesi ve üretim fazlası beklentilerinin gölgesinde kalınca buğday fiyatlarını yukarı çekmeye yetmedi.

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GÖZLER USDA RAPORUNDA

Yatırımcılar şimdi ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) bugün yayımlanacak olan Mayıs ayı arz ve talep raporuna odaklandı. Raporda, buğday stoklarının dengeli seyredeceği öngörülüyor. Ancak raporun, piyasa üzerinde sınırlı bir etkisi olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, fiyatlardaki yönü belirleyecek en önemli etkenin hava koşulları ve ihracat performansı olacağını belirtiyor.