Buğday fiyatlarında toparlanma sinyali

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Buğday fiyatlarında toparlanma sinyali

ABD-Çin ticaret sinyalleriyle hareketlenen buğday fiyatları, kısa süreli yükselişin ardından hafif geriledi.

ABD'de buğday vadeli işlemleri, Pazartesi günü kile başına 5.25 doların altına inerek Cuma günü görülen 5.31 dolarlık haftalık zirvenin hemen altında kaldı. Fiyatlardaki bu sınırlı düşüş, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin etkisini koruduğunu gösteriyor. Başkan Joe Biden, Çin'in bir anlaşmaya açık olduğunu vurgularken bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile herhangi bir görüşme planlamadığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Pekin yönetimi, ABD’nin ceza tarifeleri üzerine yeniden müzakere teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu. Ancak fiyatlardaki yukarı yönlü potansiyel, ABD’nin düz ovalarında iyileşen mahsul koşulları nedeniyle sınırlı kalabilir. Son yağışlar, kuraklık baskısını hafifletmiş durumda.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024/25 teslimatı için haftalık net buğday satışları 72 bin metrik ton oldu. Bu rakam, son dört haftanın ortalamasına göre yüzde 24 düşüş gösterse de piyasa beklentileriyle uyumlu. Tayland, 58 bin metrik tonla en büyük alıcı konumunda yer aldı.

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