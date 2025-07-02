Buğday hasadı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Buğday hasadı başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2025 yılı buğday hasadı başladı.

Vezirköprü’de çiftçiler, biçerdöverlerle buğday hasadına başladı. Hasat çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğü ilçede, verimin bölgelere göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına buğday alımlarının ilçedeki şirket aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 120-130 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirterek, "2025 yılı için ilçe genelinde yaklaşık 70 bin ton buğday rekoltesi bekliyoruz" dedi.
Hasadın Temmuz ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Son Haberler
Antalya’da 3 gün önce yanan ormanda yine yangın çıktı
Antalya’da 3 gün önce yanan ormanda yine yangın çıktı
Abdullah Avcı'ya öyle bir yerden teklif geldi ki!
Abdullah Avcı'ya öyle bir yerden teklif geldi ki!
Zayıflama iğnelerindeki tehlike! Kilo vermenin bedeli
Zayıflama iğnelerindeki tehlike! Kilo vermenin bedeli
Korkunç manzara ortaya çıktı: Çöplerin içinde bebek cesedi bulundu
Korkunç manzara ortaya çıktı: Çöplerin içinde bebek cesedi bulundu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi (2 Temmuz 2025)
Borsa günün ilk yarısında yükseldi