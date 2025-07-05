Buğday tarlalarını alevler yuttu

Kaynak: DHA
Buğday tarlalarını alevler yuttu

Tekirdağ Süleymanpaşa’da Barbaros ve Köseilyas mahallelerinde çıkan yangınlarda 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi ve Köseilyas Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangınlara kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki tarlalara sıçramasını önledi. Her iki mahallede de yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 dönüm ekili buğday alanının yandı.

Yangınların çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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