Buğday tarlası alev alev: Ormana sıçradı!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy-Kurtköy bölgesinde yer alan buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, akşam üstü saatlerinde Demirköy - Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme ve Pazaryeri Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekipler müdahale ediyor.

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