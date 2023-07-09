buğday yüklü TIR devrildi

Amasya’da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği buğday yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca buğday yol kenarına döküldü.

buğday yüklü TIR devrildi

Kaza, Amasya-Doğantepe yol ayrımında meydana geldi. Abdullah Şahiner (48) yönetimindeki 05 ABD 220 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Şahiner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'da yüklü olan tonlarca buğday yol kenarına döküldü. Buğdayın toplanması uiçin çalışma başlatıldı.

TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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