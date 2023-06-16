Büge adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Büge isminin anlamını araştırıyor. Peki, Büge ne demek? Büge isminin anlamı nedir?

BÜGE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Büge ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Su bendi, bent.

BÜGE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Büge ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Büge ismini koymak caizdir.

BÜGE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Adı Büge olanlar, duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler.

Büge isimli kişiler çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder.

Büge isimli kişiler oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır.