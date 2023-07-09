Buğlem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Buğlem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Buğlem ne demek? Buğlem isminin anlamı nedir?

BUĞLEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Buğlem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Cenneti müjdeleyen melek.

- Cennet bahçesi.

- Cennetteki melekler.

BUĞLEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Buğlem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buğlem ismini koymak caizdir.