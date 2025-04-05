Buğra Kavuncu tutuklu gençleri ziyaret etti

İYİ Parti Grupbaşkanvekili Buğra Kavuncu, İBB'ye düzenlenen operasyona tepki göstermek amacıyla başlatılan protestolarda gözaltına alınan üniversite öğrencilerini Slivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kavuncu, öğrencilerin hepsinin gururlu ve şuurlu olduklarını belirterek, "Ne için bu adım attıklarını, hangi amaçla ve hangi saiklerle, hangi motivasyonla böyle bir reaksiyon gösterdiklerini çok net ifade edebiliyorlar. Bizimki yalnız olmadıklarını hissettirmek" dedi.

"GENÇLERİN NE HERHANGİ BİR YAPIYA, HERHANGİ BİR GRUBA, HERHANGİ BİR ÖRGÜTE ÜYELİĞİ VAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından başlayan protestolarda 301 öğrenci tutuklandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, bayramı ailelerinden uzakta tutuklu halde Silivri Cezaevi'nde geçiren öğrencilere ziyarette bulundu.