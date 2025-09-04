Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken "Terörsüz Türkiye" yorumu

OSMANİYE / ERHAN ÖZMEN

İYİ Parti heyeti birtakım ziyaretler yapmak üzere Osmaniye' ye geldi. Osmaniye' de STK ziyaretleri gerçekleştiren heyet il binasında basın açıklamalarında bulundu. Gerçekleştirilen ziyarete İYİ Parti Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili S. Buğra Kavuncu, İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri Kazım Yücel ve Pelin Sellitepe katıldı.

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti Grup Başkan vekili İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu açıklamalarında şunları söyledi:

"Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Biz İYİ Parti heyeti olarak bugün Osmaniye’de ziyaretlerde bulunmak üzere şehre geldik. Hatay Milletvekilimiz Sayın Şefik Çirkin, Genel İdare Kurulu Üyemiz Kazım Yücel ve Pelin Sellitepe ile birlikte dört kişilik bir ekiple Osmaniye’de bazı ziyaretler gerçekleştirdik.

Bu ziyaretlerdeki amacımız vatandaşlarımızı dinlemek, farklı iş kollarında yaşanan sorunları yerinde görmek, özellikle sosyal güvenlik ve çalışma hayatına dair problemleri tespit ederek bunları elimizden geldiğince Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşımaktır. Bunun yanında partimizin belli konulardaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı da önemsiyoruz.

Bu kapsamda Genel Merkezimizin organize ettiği program çerçevesinde buradayız. Dün Gaziantep’teydik, pazartesi günü ise Kahramanmaraş’taydık. Yaptığımız görüşmeler son derece faydalı geçti; vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinledik.

Ne yazık ki Türkiye, suni olarak yaratılmış gündemler içinde boğuluyor. Oysa gittiğimiz her yerde gördük ki asıl gündem ekonomidir. İş adamından emekçiye, işçiden esnafa kadar herkes ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Barolarda hukuk ve yargı sistemiyle ilgili sorunları dinledik, ziraat odalarında çiftçilerimizin yüksek maliyetlerle boğuştuğunu, emeklerinin karşılığını alamadıklarını gördük. Bu sorunları geçtiğimiz dönemlerde de en yüksek tonda gündeme taşımaya çalıştık.

Osmaniye’de de şu ana kadar yaptığımız ziyaretlerde benzer problemlerle karşılaştık. Özellikle kentin çok ciddi bir su problemi olduğu, köylerde bu sebeple büyük mağduriyet yaşandığı tespit edildi. Ben İstanbul Milletvekiliyim, İYİ Parti Grup Başkanvekiliyim; fakat aynı zamanda babamın, halalarımın ve rahmetli dedelerimin toprağı Osmaniye’denim. Bu nedenle, yaşanan mağduriyetleri bir Osmaniyeli olarak da Meclis gündemine taşıyacağımı taahhüt ediyorum.

Tarımda büyük sıkıntılar yaşanıyor, adeta can çekişiyor. Osmaniye’de yer fıstığı, Antep’te Antep fıstığı üreticisi perişan durumda. Çiftçiler maliyetlerin altında eziliyor. Asıl tartışılması gereken bunlarken, Türkiye farklı ve faydasız gündemlerle oyalanıyor. “Terörsüz Türkiye” söylemiyle yürütülen süreç, halkın gerçek sorunlarının konuşulmasını engelliyor. Oysa milletin gerçek gündemi ekonomidir; milletin gerçek gündemi adaletin zamanında tecelli etmemesidir; milletin gerçek gündemi büyük şehirlerdeki çeteleşme ve ailelerin güvenle çocuklarını okula gönderememeleridir.

Bugün Türkiye, milli devlet yapımızı ve cumhuriyetin değerlerini zedeleyebilecek tehlikeli bir sürecin içine sokulmuştur. Milletimiz de maalesef bu suni gündemlerle meşgul edilmektedir. Biz İYİ Parti olarak gittiğimiz her yerde hem bu endişelerimizi paylaşıyoruz hem de halkımızın sorunlarını dinliyoruz.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, bu süreçte evet İYİ Parti tek başına kalmıştır. Ancak bu durum, büyük bir anlam da taşımaktadır. Çünkü İYİ Parti aynı zamanda toplumdaki büyük bir tepkinin adresi olmuştur. Milyonlarca insanın yaşadığı endişe ve tereddüt, partimiz üzerinden dile getirilmiştir ve biz bunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Komisyonda yer almadık, gerekçelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu sürecin bir parçası olmayacağız ve hiçbir şekilde meşruiyet kazandırmayacağız.

Şimdi sizlerle buluşmamızın ardından Osmaniye’nin kıymetli il ve ilçe teşkilatlarıyla değerlendirme toplantısı yapacağız. Daha sonra Hatay’a geçerek çalışmalarımıza orada devam edeceğiz."