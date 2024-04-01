Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı sandıktan sürpriz sonuç

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Eyüpsultan İlçesinde sandığa gitti
Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.
SADECE 3 OY ÇIKTI
Kavuncu’nun ve ailesinin oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı
2254 numaralı sandıkta, İYİ Parti Adayı Kavuncu’ya sadece 3 oy çıktı.
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na 220, AKP Adayı Murat Kurum’a 35, Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na ise 3 oy çıktı.
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