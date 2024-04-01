Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı sandıktan sürpriz sonuç

Kaynak: Haber Merkezi Hatice Özen
Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı sandıktan sürpriz sonuç
İYİ Parti’nin İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu’nun oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Eyüpsultan İlçesinde sandığa gitti

bk1.jpg

Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

bk2.jpg

SADECE 3 OY ÇIKTI

Kavuncu’nun ve ailesinin oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı

2254 numaralı sandıkta, İYİ Parti Adayı Kavuncu’ya sadece 3 oy çıktı.

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na 220, AKP Adayı Murat Kurum’a 35, Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na ise 3 oy çıktı.

gokturk1.jpg

İlgili Haberler
Son dakika... Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti saat verdi açıklama geliyor
İYİ Parti’nin sadece 1 oy farkla kazandığı belediye
Son dakika... İYİ Parti'den flaş Meral Akşener açıklaması
Son Haberler
AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler Gündem
AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler
Seçim zaferini kızıyla zeybek oynayarak kutladı Yerel Haberler
Seçim zaferini kızıyla zeybek oynayarak kutladı
Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı Gündem
Kadıköy'de kamyonet üst geçide çarptı
Ali Koç Samandıra'da futbolculara çekilme kararını açıkladı Spor
Ali Koç Samandıra'da futbolculara çekilme kararını açıkladı
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı Gündem
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı
Ezgi Mola'dan Turgut Altınok'a olay gönderme Magazin
Ezgi Mola'dan Turgut Altınok'a olay gönderme
TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı Spor
TransAnatolia Benelüx ülkelerinde görücüye çıktı