Buğra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Buğra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?
BUĞRA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Buğra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Erken, sabaha karşı.
- Denizci, deniz adamı.
- Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve.
- Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.
BUĞRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Buğra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buğra ismini koymak caizdir.