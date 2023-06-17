Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Buğra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?