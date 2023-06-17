Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Buğra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?

Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?

Buğra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Buğra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Buğra ne demek? Buğra isminin anlamı nedir?

BUĞRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Buğra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Erken, sabaha karşı.

- Denizci, deniz adamı.

- Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve.

- Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu.

BUĞRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Buğra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buğra ismini koymak caizdir.

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