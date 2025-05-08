Buğrahan Tuncer ve James Palmer kupayı Türkiye'ye getirmek istiyor

Buğrahan Tuncer ve James Palmer, Dörtlü Final organizasyonunun düzenleneceği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Organizasyonun yarı finalinde yarın karşılaşacakları İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi değerlendiren Buğrahan Tuncer, "Şu anda İspanya Ligi'nde ikinci sıradalar. İyi basketbol oynuyorlar. Çok tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Uzun zamandır da bu işin içindeler. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 şampiyonlukları var. Sürekli Dörtlü Final'e kalıyorlar. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Biz, onlara göre daha genç bir takımız. Avrupa'da oynadığımız tempolu basketbolu sürdürürsek La Laguna Tenerife'yi yenebiliriz. Bu tarz basketbolu bilen takımlarla oynamamız daha iyi. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZE KUPA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Avrupa'daki performansını da değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, "Bu organizasyondaki ikinci senem. Zorlu rakiplerin olduğu bir lig burası. Bizim açımızdan Unicaja Malaga maçı dönüm noktası oldu. O maçta iyi oynadık. Deplasmandaki Unicaja Malaga maçında da iyi oynadık. Kaybettik ama son 1,5 dakikaya kadar öndeydik. Son anlarda yaptığımız hatalarla kaybettik. Bu maçtan sonra çıkışımız başladı. ERA Nymburk'a iki maç kaybetmiştik. Bunun için çeyrek finalde onları istiyorduk. Çok ciddi bir basketbol oynayarak onları yendik. Aynı çıkışımızı Avrupa'da devam ettirip ülkemize kupa kazandırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

JAMES PALMER "HERKES SENİ YENEBİLİR"

James Palmer ise La Laguna Tenerife'nin çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirerek, "Harika bir takımla karşılaşacağız. Kazanma konusunda harika bir geçmişleri var. Çok tecrübeli bir ekip. Harika bir oyun kurucuları var. Burada çok fazla bulundular. Dörtlü Final'e birçok kez yükseldiler. Biz de karşılaşmaya bundan dolayı hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Palmer, "Bu organizasyonu herkes kazanabilir. Oynamak için sahaya çıkmazsan, herkes seni yenebilir. Bu yüzden fiziksel ve zihinsel olarak sürekli hazır olmalısınız." şeklinde konuştu.