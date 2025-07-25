Bugün 95 yılın Temmuz sıcaklık rekoru kırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz hafta yayımladığı uyarıların ardından, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. Antalya’da ise bu durum zirveye taşındı. Hafta başından bu yana yüksek seyreden sıcaklıklar, bugün saat 15.00 sularında rekor düzeye ulaştı.

Kent merkezinde 46,1 derece olarak ölçülen sıcaklık, 1930 yılından bu yana tutulan verilerde temmuz ayı için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA’NIN İLÇELERİNDE DE DURUM VAHİM

Yalnızca merkez değil, Antalya’nın birçok ilçesi de kavurucu sıcaklarla boğuştu. Gün içinde Finike’de 42, Manavgat ve Aksu’da 43, Serik’te 41, Kaş’ta 43 ve Alanya’da 40 derece sıcaklık ölçüldü. Yüksek nemle birleşen bu değerler, hissedilen sıcaklıkları zaman zaman 50 dereceye yaklaştırdı.

SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Aşırı sıcaklar nedeniyle Antalya’da adeta hayat durdu. Cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların şemsiye ve şapkalarla korunmaya çalıştığı gözlendi. Güneşin kavurucu etkisinden kaçmak isteyenler gölgelik alanlara sığındı.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini vurguladı. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.