Bugün benzine zammın zammını yaptılar. Yarın da motorine geliyor. Deponuzu doldurun seri zam yolda

Benzinde zam sürprizi yaşandı. 3 gün önce 1 lira olarak lanse edilen benzin zammına hükümetin son dakika değişikliğiyle 1 lira 46 kuruş zam yaptı. 1 lira 46 kuruşluk zam pompa fiyatlarına bugün yansıdı.

1 lira 46 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi Avrupa Yakasında 48 lira 39 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 48 lira 24 kuruşa, Ankara'da 49 lira 08 kuruşa, İzmir'de 49 lira 41 kuruşa satılıyor.

Zam sonrası Türkiye'deki 35 şehirde benzinin litre fiyatı 50 TL'nin üstüne çıktı.

Bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde ise benzine yapılan 1 lira 46 kuruşluk zam motorine de uygulanacak.

Motorin Avrupa Yakası'nda 46 lira 23 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 11 kuruşa, Ankara'da 47 lira 10 kuruşa, İzmir'de 47 lira 43 kuruşa satılıyor.

1 lira 46 kuruşluk zam sonrası motorin Avrupa Yakası'nda 47 lira 69 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 57 kuruşa, Ankara'da 48 lira 56 kuruşa, İzmir'de 48 lira 89 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimlerin aynı süratle uygulanmadığını belirten bir vatandaş "Brent petrolün fiyatı düşünce devlet bize yakıtı indirimsiz satmaya devam ediyor. Sonra küçücük bir indirim yapıp ardından bindiriyor. Bizi yolunacak kaz gibi gören hükümet zamma gelince 'yok' diyor. Enflasyon farkı veriyor. TÜİK enflasyon oranını önümüzdeki ayın 3'ünde açıklayacak. Yine düşük çıkaracak. Bize enflasyon farkı ödenecek. Ertesi gün sigara 5 TL, akaryakıta da 2 TL civarında zam yapacak. Alkollü içeceklere de 10 TL'den fazla zam yaparlar" dedi.

Kul hakkı yiyenlerin 2 yakasının bir araya gelmeyeceğini söyleyen bir başka vatandaş da "TÜİK yıllardır enflasyonu düşük göstererek kul hakkı yemiyor mu. Asgari ücretli ve emeklinin ekmeğiyle oynamıyor mu? Akaryakıtın litresini 100 TL yapsınlar. Parası olan ya da şirket aracı olan binsin. Gıda fiyatlarına ulaşım giderlerini ekleyince kilosu 100 TL çıkartılsın. Bizi açlıktan öldürene kadar zam yapsınlar. Ben hiç bir zaman AKP'ye oy atmadım. İlk seçimde onlara oyumu vereceğim. Vermezsem evladımın ölüsünü öpeyim. AKP'li arkadaşlarım bile 'Biz hata yaptık ama ders aldık yapma' diyorlar. Bu halk belki bundan anlar" diye konuştu.