Bugün bir oyuncu Fenerbahçe tarihine geçecek: Adı Alex ile birlikte anılacak

Kaynak: AA
Bugün bir oyuncu Fenerbahçe tarihine geçecek: Adı Alex ile birlikte anılacak

Fenerbahçe’nin bu akşam oynayacağı Alanyaspor maçında forma giyen bir oyuncu tarihe geçecek. Bu akşam ilk golü atacak Fenerbahçeli oyuncunun adı Alex ile birlikte anılacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı lacivertlilerde, Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

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