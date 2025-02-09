Bugün bir oyuncu Fenerbahçe tarihine geçecek: Adı Alex ile birlikte anılacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Sarı lacivertlilerde, Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.



Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.



Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.