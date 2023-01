Meral Akşener: Bugün bize Müslümanlık satanlar yuh olsun size

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Akşener, haksızlığa ve zorbalığa karşı olduklarını vurguladı. 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağını belirten Akşener, İYİ Parti'nin seçimden birinci çıkacağını söyledi.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kısa gibi görünen ama çok uzun yolculuğun, her biri bir irade öyküsü olan biz kimiz ve bizi anlatacağım. Çünkü biz mağdur olamıyoruz. Mağdur olduğumuzu ilan edemiyoruz bir türlü. En büyük eziyeti haksızlığı görsek bile aynı direni gösterip başımız dik yolumuza devam ediyoruz. Biz kimiz? Biz bu ülkeyi, en gençliğinden beri canından çok, istikbalinden çok seven, bu ülke için istikbalini geleceğini düşünmeden ortaya koyan iyileriz. Biz hiçbir zaman var olan iktidara sırtımızı dayayıp zorbalık yapmayanlarız. Biz hiçbir zaman var olan otoriteye sırtını dayayıp, yılışıklık yapıp, onun ardına saklanıp garibin gurebanın kafasına balyoz indirenlerden olmadık. Biz tam tersine balyozu eliyle tutup o ile kıranlarız. Biz bu milletin geleceğine kasteden her yanlışı ifade edip o yanlışı durdurmak için kendinden vazgeçenleriz. İlla bir siyasi yapımın içinde olmamız gerekmez bizim. Biz, 2010 referandumunda bağıra bağıra hayır dedik. 2010 referandumunu yapmasaydılar, o referandumda o maddeler değişmeseydi FETÖ 2016’da 15 Temmuz kalkışmazdı. Devlet bu milleti sokaktan toplamak zorunda kalmazdı.

2010’da haklı çıktık. Sonra aradan bir zaman geçti; 2017’de birilerinin keyfi istedi, tek adam rejimini ortaya koymak için; demokrasiden bıktılar, milletin karşısında hazırola geçmekten bıktılar. Kısaca hukukun üstünlüğünden bıktılar. Keyifleri öyle istedi, tek adam rejimini, bir ucube sistemi getirmek üzere 2017’de bir referandum yaptılar. O zaman tek tek bir araya gelerek yollara düştük. Bugün yolda gelirken biraz düşündüm. Kütahya’da benimle olanlar hatırlayacaktır. Mekan bulamadık, salon bulamadık. Çanakkale’de gittik, parasını ödediğimiz salondan çıkarılmaya çalışıldık, o da olmadı elektriği kestiler. Biz yine anlattık. Milletvekilliğinin nasıl ortadan kalkacağını, liyakatin, objektifliğin, hesap verilebilirliğin ortadan kalkacağını; tek adam sisteminde yandaş kollamanın, hırsızlığın, uğursuzluğun harekete geçeceğini anlattık. Sonra her gittiğimiz yerde saldırıya uğradık.

"BİZİM BAŞIMIZI KESTİLER AMA EĞDİREMEDİLER"

Biz haklı çıktık. 2017’de o ağır şartlarda birbirimizle dayanaşarak, birbirimizin imkanlarını paylaşarak yürüttüğümüz o mücadele 2017’de o referandumunda büyükşehirlerde hayır çıkmasına sebep oldu. 43 ile gitmişim ben, akılınıza gelen her yerde saldırıya uğradık. Ağlayarak bunları paylaşmadık, direndik ama yolculuğumuza devam ettik. İYİ Parti’yi kuran sizlerin iradesi bir direnç iradesidir.

Bu salonda o kadar çok isim var ki eskiden beri tanıdığım, bu salonun iradesini oluşturan, gençlerimizin kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demesine sebep olan o geçmiş yolculuk, öyle temiz, o kadar açık ve gururlu ki; şimdi gençlere sesleniyorum… Bize büyüklerimiz neler öğretti biliyor musunuz? Bizim başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler.

Bugün unutturulmaya çalışılan milli mücadele budur. Her biri kadınıyla erkeği ile Kurt Kaya’dır. Biz kimiz? Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcileriyiz. O kutlu mücadelenin irade sahiplerinin bugünkü temsilcileriyiz. Biz bu milleti çok sevenleriz. Milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmayı bilenleriz. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. Onun için CHP’ye 31 Mart seçimlerine birlikte girme teklifi bizim fikrimizdir. Onun için İstanbul ve Ankara’da seçimlerin alınmasını sağlamıştır. Morali bozulan seçmenleri ayağa kaldırandır. Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceği, Türk devleti ve Türk milletinin varlığı için gerekli fedakarlığı yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. İYİ Parti stratejik aklın var olduğu bir yapıdır.

Biz zorbaların karşısında dimdik duranlarız. Bugünün Türkiye’sinde bunun çok önemli olduğunu yaşayarak şahit oluyoruz.

Ben sayım İmamoğlu’nun hapis cezasını duyduğumda koşa koşa İstanbul’a geldim ve orada bir konuşma yaptım. Dedim ki ben Sayın Erdoğan giderken de yanındaydım. O zaman da iki büklüm gezenler vardı. O zaman da haksızlığın karşısında durdunuz. Hepimiz durduk. Ama ilginç olan şudur: O günün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular. Biz hala haksızlığın, zorbalığın, zorbanın karşısındayız. Yani bulunduğumuz yer he zaman aynı yer. 80 ihtilalini unuttuk mu? Gidip Avrupa’ya şikayet etmedik. Ne o oldu o günler? O günlerde işkence gördüler. Canlı saçın nasıl yakıldığını bilir misiniz? Baş parmaklarınızdan başlayarak bir makinayla tek tek parmaklarınızın ezildiğini düşünün. Bu yapıldı. 80 kilo girip 42 kilo çıkanlar oldu. Çok yalnızdık.

Konuşuyor bazıları. Ben 9 aylık çocuğuna şekerli su veren gelinler gördüm. Gencecik sanıkların ailelerini gördüm.

"İYİ PARTİ BİRİNCİ PARTİ OLACAK"

Kanım aksa da zafer İslam’ın diyenler gördüm. Bugünün din satanları yuh olsun size. Bıyıkları keleptenle yolunmuş arkadaşlarımı gördüm. Sadece İzmit’ten bahsediyorum. Arkadaşını ihbar etmemiş, işkenceye uğramış abilerimi gördüm. Dik olarak kadınıyla erkeği ile direnen ve zorbanın karşısında bugün burada İYİ Parti’nin mensupları olarak bir başka zorbaya direnenleri görüyorum. Allah sizden razı olsun.

Siz gençler, büyüklerinizin mirasını yeni değer setleriyle, aynı şekilde, cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak yarına taşıyacaksınız. Size inancım tamdır.

Kurt Kayalar, başınız dik gezeceksiniz. Siz cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren yapılan yolculuğun bugünkü temsilcilerisiniz. Atatürk’ümüze cumhuriyet değerlerimize savaş açanlar, çok beklersiniz iyiler var.

Kısaca bir tur atmaya çalıştığım, ne zaman bir zorbalık olmuşsa değerli kardeşlerimiz hep orada olmuşlar. Merak etmeyin çok az kaldı. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 132. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak. Ama göreceksiniz ki 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Biz helale inanırız. Biz hakka inanırız, emeğe inanırız. Biz hırsızlıktan hoşlanmayız. Biz millet iradesini başımızın üstüne koyarız.

Ayrıntılar geliyor...