11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Kupası'nda kura heyecanı. Fenerbahçe ve Trabzonspor da yarışa giriyor

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı. Fenerbahçe ve Trabzonspor da yarışa giriyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:10
Takip Et

Bugün çekilecek. Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları belli oluyor

Türkiye Kupası'nda kura heyecanı. Fenerbahçe ve Trabzonspor da yarışa giriyor
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
1
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
2
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
3
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
4
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
5
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
7
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 11 ölü
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿Kilolarından böyle kurtulacak. 217 kiloyla yürüyemeyecek hale geldi
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿İstanbul Boğazı'ndaki gemi kurtarıldı
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
﻿Apple açıkladı: iPhone 14 Pro üretimi durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.