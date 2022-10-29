29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve sel baskınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 07:41
Takip Et

Bugün çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı

Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇATILARA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve sel baskınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
1
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
2
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
3
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
5
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Isparta Büyükkabaca Belediyesi personel alacak
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Hizmet İhracatçıları Birliği personel alacak
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
﻿Futbol dünyası tek yürek: Kulüplerden 29 Ekim için çarpıcı mesajlar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.