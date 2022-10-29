Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor

Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇATILARA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve sel baskınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.