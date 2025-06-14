Bugün de zamla uyandık. Günaydın Türkiye

Benzine dün yapılan 1 lira 46 kuruşluk zam bu sabah da motorine 1 lira 49 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası Türkiye'deki 7 şehirde motorinin litre fiyatı 50 TL'nin üstüne çıktı. Bu iller Bitlis, Elazığ, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van.

1 lira 49 kuruşluk zam sonrası motorin Avrupa Yakası'nda 47 lira 76 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 64 kuruşa, Ankara'da 48 lira 64 kuruşa, İzmir'de 48 lira 97 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamlardan bunaldıklarını söyleyen bir emekli "Yeter artık. Hükümet A'dan Z'ye her şeye zam yapıyor. Ama emekliye yapılacak zammı pas geçiyor. Enflasyon farkını verip susturuyor. Sözüm ona kağıt üstünde enflasyonu sabitliyorlar. Ama ev sahibi zammı yapıştırıyor. İsyan edince 'devlet bunu uygun görmüş ben de yapıyorum. Bana değil devlet büyüklerine söyle' diyerek söyleyecek söz bırakmıyor. En ucuz meyvenin kilosu 50 TL. 1 ekmek 15 TL. Kahvede bile bir çay 9 TL. Simit 20 TL" dedi.

Erdoğan'ın çay simit hesabı yaparak koltuğa oturduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise "Şimdi o hesabı yapmıyor. Daha doğrusu yapamıyor. Vatandaş aç. Geçinebilmek için çare arıyor. Ama bulamıyor. Pazardan kullanılmış kıyafetler satın alıyor. Sigara yerine tütün içiyor. Kırık yumurta ve peynir alıyor. Markasını satan pazarcı bile bilmiyor. Bizler örtünmek için giyniyoruz. Markasına değil fiyatına bakarak ürün alıyoruz. Ama lafa gelince Almanya bize kıskanıyor? Neyimizi diye size soruyorum" diye konuştu.