Bugün deponuzu doldurun! Akaryakıtta indirim kısa sürdü 5 günde ikinci zam

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle bir kez daha zamla sarsılıyor. Geçen hafta peş peşe indirimlerle kısmen nefes alan sürücülerin bu sevinci kısa sürede kayboldu. NTV'nin haberine göre 12 Nisan 2025’te benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk zam yapılmasının ardından, bu gece yarısı saat 00:01 itibarıyla 94 kuruşluk yeni bir artış daha pompaya yansıyacak. Motorin fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik beklenmiyor.

BİR HAFTADA İNDİRİMDEN ZAMA GEÇİŞ

Geçtiğimiz hafta Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatları iki gün üst üste indirim görmüştü. 10 Nisan’da 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan’da ise 1 lira 35 kuruş indirim uygulanmış, toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Ancak bu indirim rüzgârı çabuk dindi. 12 Nisan’da gelen 82 kuruşluk zamla fiyatlar yeniden yükselişe geçti, şimdi ise 94 kuruşluk ek zamla sürücülerin bütçesi bir kez daha darbe alıyor.

Güncel Benzin Fiyatları



BRENT PETROL VE DÖVİZ KURU

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel nedenleri arasında Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, küresel enerji talebindeki artış, jeopolitik riskler ve dolar kurundaki yükseliş yer alıyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde de dalgalı seyrine devam edebileceğini, bu durumun Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımayı sürdürebileceğini belirtiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor.