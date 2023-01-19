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SGK, EYT’liler için ‘emekli maaş hesaplama tablosunu’ açtı. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

EYT düzenlemesinin Meclis’e gelmesini bekleyen milyonlarca vatandaş, bir yandan da "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" sorusuna yanıt arıyor. 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından SGK 4A aylık hesaplama ekranı açıldı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 02:15
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Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK, EYT’liler için ‘emekli maaş hesaplama tablosunu’ açtı

SGK, EYT’liler için ‘emekli maaş hesaplama tablosunu’ açtı. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'te gelmesi bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı EYT düzenlemesine dönmüşken, aynı zamanda "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım" sorusuna da yanıt aranıyor.

EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi, yasanın çıkmasıyla birlikte alacakları maaşları hesaplayıp, planlarını ona göre yapmak istiyor. Vatandaşların maaşlarını hesaplayabileceği uygulama ekranı SGK tarafından erişime açıldı.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

“uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibariyle açıldı.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

“uyg.sgk.gov.tr” adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

“uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/” sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

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