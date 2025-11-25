Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bu gece başlıyor. 9 maça sahne olacak gecede birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.

İşte Devler Ligi'nde günün maçları:

Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20:45 (TRT 1)

Ajax-Benfica 20:45 (tabii)

B. Dortmund-Villarreal 23:00 (tabii)

Bodo/Glimt-Juventus 23:00 (tabii)

Chelsea-Barcelona 23:00 (tabii)

Manchester City-Bayer Leverkusen 23:00 (tabii)

Marsilya-Newcastle 23:00 (tabii)

Napoli-Karabağ 23:00 (tabii)

Slavia Prag-Athletic Bilbao 23:00 (tabii)