Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bu gece başlıyor. 9 maça sahne olacak gecede birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.
İşte Devler Ligi'nde günün maçları:
Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20:45 (TRT 1)
Ajax-Benfica 20:45 (tabii)
B. Dortmund-Villarreal 23:00 (tabii)
Bodo/Glimt-Juventus 23:00 (tabii)
Chelsea-Barcelona 23:00 (tabii)
Manchester City-Bayer Leverkusen 23:00 (tabii)
Marsilya-Newcastle 23:00 (tabii)
Napoli-Karabağ 23:00 (tabii)
Slavia Prag-Athletic Bilbao 23:00 (tabii)