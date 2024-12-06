Bugün hangi maçlar oynanacak? (6 Aralık 2024)

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynanacak maçlar futbolseverlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda futbolseverler bugün (6 Aralık 2024) hangi maçların oynanacağını arama motorlarından araştırıyor.
İşte günün önemli maçları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
İTALYA SERIE A
20:30 İnter - Parma
22:45 Atalanta - Milan
FRANSA LIGUE 1
21:00 Lille - Brest
23:00 Auxerre - PSG
İSPANYA LALIGA
23:00 Celta Vigo - Mallorca
ALMANYA BUNDESLIGA
22:30 Stuttgart - Union Berlin
HOLLANDA EREDIVISIE
22:00 PSV - Twente