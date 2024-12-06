Bugün hangi maçlar oynanacak? (6 Aralık 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar oynanacak? (6 Aralık 2024)

Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte Süper Lig'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmalar...

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynanacak maçlar futbolseverlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda futbolseverler bugün (6 Aralık 2024) hangi maçların oynanacağını arama motorlarından araştırıyor.

İşte günün önemli maçları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

İTALYA SERIE A

20:30 İnter - Parma
22:45 Atalanta - Milan

FRANSA LIGUE 1

21:00 Lille - Brest
23:00 Auxerre - PSG

İSPANYA LALIGA

23:00 Celta Vigo - Mallorca

ALMANYA BUNDESLIGA

22:30 Stuttgart - Union Berlin

HOLLANDA EREDIVISIE

22:00 PSV - Twente

Son Haberler
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
İkinci el alım satımına belge zorunluluğu geldi! Cep telefonu da dahil
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
Artık yılla ilgili tüm detaylar... İşte uzman görüşleri...
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
85’lik zengin sevgilinin başında 'vasiyet dansı' yaptı. Yazdığı not 'yok artık' dedirtti
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı
Fethiye’de ev sahibini soyan kiracı yakalandı
Düzce sise teslim oldu
Düzce sise teslim oldu