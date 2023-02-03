Tarım Bakanı açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla pancar üreticilerinin hesaplarına bugün paralarının yatacağını söyledi.
Vahit Kirişçi'in sosyal medya açıklaması şöyle
"Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.