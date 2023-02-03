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Tarım Bakanı açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, pancar üreticilerine Türkşeker aracılığıyla bugün hesaplarına toplamda 1 milyar 429 milyon lira yatacağını söyledi

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:53
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Bugün hesaplara yatıyor. Açıklama Tarım Bakanı Vahit Kirişci'den geldi

Tarım Bakanı açıkladı. Bugün hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla  pancar üreticilerinin hesaplarına bugün paralarının yatacağını söyledi.

Vahit Kirişçi'in sosyal medya açıklaması şöyle

"Türkşeker aracılığıyla 1 milyar 429 milyon TL'lik pancar bedel ödemesini bugün pancar üreticisi çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz"

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