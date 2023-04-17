Bugün Kandil mi? 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi bugün mü?

Diyanet tarafından paylaşılan 2023 dini günler takviminde Kandil ve Kadir Gecesi günlerinin ne zamana denk geldiği belli oldu. Vatandaşlar bugün Kandil mi yoksa Kadir Gecesi mi merak ediyor. Peki, bugün Kandil mi? 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi bugün mü?

Bugün Kandil mi? 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi bugün mü?

Vatandaş bugün Kandil mi diye Google arama motorunda araştırıyor. Diyanet’in paylaştığı dini günler takvimine göre bugün Kadir Gecesi mi Kandil mi belirlendi. Peki, bugün Kandil mi? 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesi bugün mü?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet takvimine göre Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandil günleri bulunmaktadır. Dolayısıyla 17 Nisan Pazartesi günü kandil günü değildir.

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?

Ramazan ayının 26. gününde idrak edilecek olan Kadir Gecesi tarihi bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi yani bugüne gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir.

Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir.

Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır.

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